Je me qualifie comme étant quelqu'un de responsable avec l'expérience que j'ai acquise, sérieuse dans mon travail, j'apprécie que les choses à faire soient faites jusqu'au bout. Et je suis une personne franche ce qui peut amener à un travail fini plus rapidement sans tensions.







Mes compétences :

Relationnel

Mathématiques

Marketing

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel