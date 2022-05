Pauline BORIE

Auxiliaire de vie sociale depuis 7 ans , j'ai travaillé auprès de personnes âgés dépendantes et de personnes handicapés ( Alzheimer , AVC , Hémiplégique ).



Je souhaite à présent m'investir au sein d'un ESAT en tant que Monitrice d'Atelier et aider les personnes handicapés à s'inserrer a leur rythme et en fonction de leur capacité dans le milieu du travail.



Mes compétences :

Déceler les potentialités des personnes

Travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire

Mettre ses compétences techniques de base au servi

Faire accroitre à leur rythme, l'autonomie de chac