Pauline BOUHAMED-VACAVANT

Riche d'une expérience de presque 10 ans au sein du groupe CWT/Havas voyages en tant que technico-commerciale groupes, j'ai complété mon cursus par une formation d'assistante manager bilingue.



Mes compétences :

Maîtrise du Pack office

Maîtrise de l'anglais niveau B2 et l'espagnol

Suivi d'activité

Préparation et organisation d'evenements

Organisation de déplacements

Transmission et diffusion de l'information

Gestion de plannings et agendas

Archivage/classement

Suivi et gestion des stocks

Rédaction de courriers, notes, comptes rendus, pro

Accueil physique et telephonique

Prospection téléphonique

Gestion des appels d'offre

Accompagnement clients

Gestion des litiges

Gestion et suivi des dossiers

Gestion et suivi des dossiers assurance