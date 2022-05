Pauline BOUR

Étudiante en 4ème et dernière année du programme BBA (Bachelor in Business Administration) du groupe Sup de Co La Rochelle, j'effectue actuellement mon stage de fin d'études de 6 mois dans une entreprise de logistique maritime. Tout juste acceptée en Master Spécialisé MAI (Management des Achats et Innovation) en alternance (campus Kedge Business School - Paris), je suis à la recherche d'une entreprise à partir de la rentrée prochaine pour un poste en Achats.



