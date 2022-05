Pauline BOYER MASSADIAN

Je suis devenue brocanteur il y a une 6 ans et j'ai crée ma société "Danish Design Rezo" par amour des belles choses. Le mobilier par son design,les différents architectes connus ou moins connus mais à faire découvrir et aussi toute une production de meubles fabriqués par de bons ateliers, encore abordable, m'ont séduite. La qualité des matériaux utilisés deviendront rares, les essences tel le palissandre, les beaux teck, le chêne, le bois de rose, ont laissait vieillir le bois a l'époque, le laissait sécher. J'aime aussi le métal, l'aluminium, le tressage de vanneries mixés au bois. Mais c'est surtout l'ébénisterie qui est exemplaire ce sont quasiment les derniers beaux meubles fabriqués dans les règles de l'art et que l'on peut réparer et restaurer. Les assemblages sont fabuleux.

Mon autre amour c'est la céramique danoise et suédoise de 1940 à 1970 avec des formes pures et recherchées mais surtout l'émaillage, les glaçures, les couleurs. Rien ne brille, l'aspect est satiné ou mat et sensuel au toucher.

J'ai un grand faible aussi pour tout les objets utilitaires pour la table ou les danois sont devenus maître, couverts, bougeoirs en métal argenté ou en inox, ou avec manche en palissandre hyper designé, saladier, bol, plateau en bois...

Et bien sur les lampes, en particulier les suspensions aux allures élégantes et diffusant la lumière avec clarté et douceur.