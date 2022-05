Je m'appelle Pauline Brach, j'ai 20 ans et titulaire du permis B. Je suis actuellement en 2ème année de DUT Génie Biologique option Industries Agroalimentaires et Biologiques à l’IUT de Thionville-Yutz, et je suis à la recherche d’un contrat de professionnalisation pour la rentrée de septembre 2017, pour valider ma formation concernant la Qualité, l'Hygiène, la Sécurité et l'Environnement (QHSE) au sein de l'ISEQ.



Mes compétences :

Formatrice BAFA

Statistiques

Microsoft Office

Gestion QHSE

Biologie

Microbiologie