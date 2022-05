Pauline BREUILH

Pauline, jeune comptable de 22 ans.



A la sortie de mon bac ES, je me suis dirigée vers le Diplôme de Comptabilite et de Gestion à Limoges. Cela étant trop théorique, j'ai préféré me tourner vers un BTS Comptabilité et Gestion des Organisations en 1 an au lycee Victor Louis à Talence. Le BTS étant plus de la mise en pratique, me convient plus.

J'ai continué en licence professionnelle "métier de la comptabilite et de gestion option révision comptable" a l'IAE de Bordeaux.

J'ai fait plusieurs stages d'une durée totale de 9 mois.

Je suis enbauchée chez Sodarex Rive Droite en CDD pour une durée de 1an et 2 mois.



Mes compétences :

comptabilite

gestion