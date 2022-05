Pauline BRIARD

Passionnée par la communication au sens large, de la création d’identités visuelles à l'organisation d’événements en passant par les relations presse et prestataire.



Ayant une très bonne maîtrise des logiciels de PAO (Indesign, Illustrator et Photoshop), un sens organisationnel pointu, de solides connaissances théoriques et une curiosité me permettant de toujours connaitre les nouvelles tendances, je suis capable de relever toutes les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Conduite de réunion

Informatique,web et PAO

Communication interne

Gestion/Organisation du travail

Communication visuelle

Supports de communication

Compte rendu réunion

Logiciel d'e-mailing

Relation presse

Internet