Pauline BRISSET

Je suis passionnée par l'art sous toutes ses formes. C'est la raison pour laquelle j'ai suivi une formation en histoire de l'art puis que j'ai travaillé dans la médiation culturelle. Concevoir et animer parcours de visite et ateliers pédagogiques, organiser des événements culturels, soutenir l'activité d'un site ou d'un artiste via les outils de la communication, telles sont les missions que j'ai effectuées.

Mais en 2014, faute de poste dans le domaine culturel, j'ai découvert un autre métier, tout aussi passionnant : le métier de secrétaire de mairie dans de petites collectivités. Ce fut un grand challenge pour moi, puisque j'avais finalement tout à apprendre. Mais l'expérience a été enrichissante et m'a prouvé que je pouvais m'adapter.

Titulaire du grade de rédacteur territorial, je souhaite poursuivre ma carrière dans la fonction publique territoriale et pourquoi pas obtenir le concours d'attaché et travailler pour une plus grande collectivité, dans la culture, dans la communication ou dans l'administration.



Mes compétences :

Communication

Informatique

Photographie

Rédaction

Relations Presse

Art

Culture

Art contemporain

Architecture

Théâtre

Histoire