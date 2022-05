Mon cursus généraliste m'a permis d'acquérir une grande polyvalence et une solide expérience professionnelle. En 2015, j'ai finalement décidé de suivre mes véritables ambitions en intégrant un cursus de communication.



J'ai bénéficié de stages/apprentissages aussi variés qu'enrichissants, en multinationale d'abord, puis en agence et dernièrement au sein d'une start-up à Montréal. Des univers bien différents qui ont aiguisé mon sens de l'organisation et d'adaptation.



Je me spécialise aujourd'hui en tant que chef de projet au sein de Showroom Privé.



N'hésitez pas à me contacter : pauline.broudoux@outlook.fr



Mes compétences :

Rédaction

Microsoft Office

Adobe InDesign

Relations clients

Gestion de projet

Final Cut Pro

Motion design

Stratégie de communication