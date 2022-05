Pauline BUI

Compétences clés : Acquisition | Fidélisation | Parcours Client | UX Marketing.



Réflexion et mise en place de la stratégie multicanale, cross ou omnicanale pour accroître le nombre de visiteurs sur un site Web eCommerce et en point de vente, les convertir en acheteurs et les fidéliser.



Optimisation de l'ergonomie, du design du site et du parcours client pour améliorer l'expérience client via des storyboards, expressions de besoins et recommandations, réflexion sur la mise en place d'un magasin connecté, maximisation du ROI et gestion de projets.



Mes compétences :

