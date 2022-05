Commerciale plantes et produits horticoles



Mes compétences:



- Augmentation du chiffre d'affaires, bonne connaissance du marché, sens de la communication, respect des normes et de l'image de l'entreprise

- Suivi des relations clients, gestion des litiges, identifier et analyser les besoins des clients

- Connaissances techniques des produits



Mes objectifs:



M'accomplir dans un emploi qui présente plusieurs défis au sein d'une organisation performante.