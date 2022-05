Pauline CAGNATO

Passionnée par les métiers du tourisme et principalement par le tourisme sportif, je suis actuellement en première année de BTS tourisme au lycée Condorcet d'Arcachon (33).

Dans le cadre de ma formation, je dois effectuer un stage de six semaines pendant les mois de mai et juin.



Je souhaiterai effectuer un stage qui me permettrait de développer mes compétences théoriques et pratiques dans le domaine de l’accueil et l'organisation d'activités.

J'aime le contact avec les clients et les compétences linguistiques que je possède faciliteront l'accueil en langues française et étrangères.



J'ai également un grand sens du service associé à des qualités de communication très importantes. J’apprécie beaucoup le travail en équipe ce qui me semble être une qualité indispensable pour travailler dans le monde du tourisme. Je sais également m'adapter à tous types de public et de travail ce qui rejoint mes compétences d'accueil et qui fait de moi une personne polyvalente dans les domaines de la communication et du relationnel.



J'ai acquis pendant ma formation plusieurs compétences:

- Gestion du mondial de l'huître ( accueil, réception et accompagnement des participants) en novembre 2012.

-Accueil et accompagnement des spectateurs et informations sur les spectacles les 18 Janvier et 16 Février 2013.

-Stage de trois semaines en centre équestre pour l’organisation du Jumping des sables.







Mes compétences :

Accueil du public

Organisation d'évènements

Informatique

Accompagnement de groupe

Motivée

Dynamique