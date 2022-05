Pauline CASTELNAU

Bonjour à tous,

Je travaille en tant que graphiste indépendante chez DESIGN DESIGN, une agence de création située à Levallois.

Je vous invite à visiter le site pour nous connaître un peu mieux

(www.designdesign.fr < <http://www.designdesign.fr/> <http://www.designdesign.fr/> ).

L'agence est spécialisée dans la communication des marques (logos, édition),

la conception de sites web, et exerce depuis près de 20 ans dans la création

graphique, au service des grandes marques mais aussi des petites entreprises.

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez me consulter !



A très vite,

Pauline