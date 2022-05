Pauline CAUDRILLIER

Née à Paris, je vis à présent à Montpellier où j’ai réalisé mes études, dans des écoles d’arts appliqués. Je me passionne autant pour la typographie que pour la communication visuelle ou l’illustration. J’exprime ma créativité sur une multitude de supports, de la feuille de papier à la tablette numérique.



Mes compétences :

Réalisation de logos, affiches, mises en page (pri

Direction de projet.

Création de visuels graphiques et illustratifs, ch

Maitrise de logiciels : Photoshop, Illustrator, In

Notions en animation : Flash.

Notions en Web : Dreamweaver.

Langues : Anglais technique (lecture et rédaction