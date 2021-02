Pauline GUÉRARD

J'ai toujours été attirée par les métiers de l'imprimerie. J'ai donc tout naturellement effectué un BEP, un BAC professionnel puis un BTS en communication et industries graphiques (production graphique & production imprimée) dont je suis sortie diplômée en 2010.



Afin d'avoir une vision 360° du métier, je me suis formée pendant plusieurs mois aux techniques de la vente en B2B B2C ainsi qu'à celle du web.



Mes études alliées à mes diverses expériences m'ont apporté la maîtrise de la chaîne graphique me permettant de répondre à vos demandes techniques.



Ayant un attrait pour la création en tous genre, je viens également de créer une marque d'éventail sous le nom «Hégoa» (@eventail.hegoa),entièrement modernisé, avec des formes contemporaines et des matériaux nobles