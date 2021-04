I am a student in International Management and Marketing at the University of Le Havre (Normandie) looking for a 6 months internship in the Marketing or Management field (starting in April 2017).



Etudiante en Management International et Marketing à l'université du Havre (Normandie), je recherche un stage de 6 mois dans le domaine du Marketing ou du Management à partir d'avril 2017.



Mes compétences :

Management

Microsoft PowerPoint

Réseaux sociaux

Microsoft Excel

Microsoft Office

Marketing