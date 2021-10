Pauline LERET

Je suis une jeune femme (30 ans, oui, c'est encore jeune ^^) issue d'études dans le domaine des arts et de la création ; arts appliqués, design produits, packaging, arts plastiques. Je suis actuellement dans l'optique de m'inscrire à la formation Ekod de Chef de projet en communication digitale pour la rentrée de Septembre 2022. Je cherche donc un patron pour la réaliser en contrat professionel sur un an. Dans l'idéal sur un poste de chargé de communication junior sous la tutelle d'un chef de projet ou d'un chargé de communication.



** Actuellement en pleine refonte de mon e-réputation puisqu'elle n'avait pas besoin d'être étofée lorsque je me destinais à l'enseignement. **



>> Portfolio : à venir.



>> Obtention du prix BEST LEVEL OF USER-FRIENDLINESS pour le projet THRICE réalisé avec mon équipe pour le concours PIDA FRANCE 2013 organisé par BillrudKorsnäs : http://pida.billerudkorsnas.com/PIDA/Gallery/2013/FRA/Event-page/



Mes compétences :

- Dessin (du basique crayon/feuille, à l'ordinateur ou encore à la tablette graphique).

- Illustrator, Photoshop et Indesign.

- Peinture.

- Illustration numérique.



Mes qualités :

- Ma créativité non formatée par des études trop scolaires.

- Mon côté touche-à-tout dans le domaine des arts et de la création.

- Ce qui fait qu'en tant que chargé de communication, j'aurai déjà un bon aperçu des métiers de mes collaborateurs externes et de mon équipe interne.

- Mon expérience auprès des jeunes qui m'a permis de m'ouvrir à leurs réseaux sociaux.

- Ma soif inépuisable d'apprendre sur tout ce que l'on veut bien porter à ma connaissance.

- Je reste un grande enfant qui aime apprendre et s'émerveiller tout en ayant parfois des idées loufoques o.O

- Je suis habituée à la mobilité et j'aime voyager, visiter pour m'inspirer. Certes le plus loin a été en Italie et en Espagne pour le moment ^^

- Je suis une grande fan des fêtes à thème, que ce soit Halloween ou encore ma préférée, Noël <3



Mes défauts :

- Parfois timide au premier abord mais c'est pour cela que je travaille toujours pour être préparée et à l'aise en toutes circonstances.

- J'apprends encore à faire fasse à l'imprévu mais je me débrouille bien mieux que quand j'étais simple étudiante et je vais m'améliorer pour être fiable quoi qu'il advienne ;)

- Je n'ai jamais travaillé en agence donc je suis une débutante dans la domaine. Mes seules expériences étant des travails temporaires même s'ils poursuivaient un but. Mais ils m'ont tous permis d'évoluer et d'approfondir des connaissances que je vais pouvoir réutiliser dans un emploi de chargé de communication.