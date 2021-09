Pauline PILLION

Ayant travaillé pendant quatre ans et demi dans les transports routiers, j'ai décidé de me reconvertir dans l'insertion professionnelle où j'ai obtenu ma Licence Professionnelle Intervention Sociale, parcours aide à l'insertion professionnelle, en juin 2014. J'ai eu une expérience de six mois à Pôle Emploi et de 5 mois à l'AEFTI Marne en tant que formatrice. J'étais référente d'un groupe de DELD+ séniors, l'objectif de la formation était de les redynamiser sur leurs recherches d'emploi. Pendant leur période de stage, je m'occupais des groupes de Français Langues Etrangères, et faisais également de la remise à niveau en français et mathématiques. Ce poste fut pour moi une révélation et je souhaiterais poursuivre dans cette voie.



Mes compétences :

Ecoute

Rigueur

Analyse des besoins

Adaptabilité