Pauline RÉAL

Diplômée d'un master professionnel Edition contemporaine et numérique et d’un master professionnel Littérature pour la jeunesse, option édition et librairie, je suis particulièrement intéressée par l'édition de livre jeunesse. Mes expériences de stages et de bénévolat m'ont permis d'acquérir une excellente connaissance de ce secteur.



Je maîtrise les logiciels de création et le fonctionnement de l’ensemble de la chaîne graphique.



Créative et autonome, je suis organisée et dispose d’une aisance rédactionnelle.



Mes compétences :

Microsoft Office 2007

Adobe Photoshop

XML

HTML

Code typographique

Nvu

Joomla

PAO

CSS