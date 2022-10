Pauline TRIQUET

Diplômée en 2010 à l’Ecole Nationale d’Architecture de Montpellier, je travaille actuellement en free lance pour plusieurs architectes avec lesquels je conçois des projets de maisons individuelles, de rénovations, de logements collectifs, d’hôtels et d'architecture d'intérieur.



J’ai également été architecte salariée au sein de deux agences d'architecture montpellièraine : l’agence Garcia-Diaz et l'Atelier Sentein Brinas où j’ai travaillé sur différents types de projets : requalification urbaine, réhabilitation, édifices publics, logement collectif, ZAC, lotissement…



Durant mes études, je me suis tout autant enrichie : une année universitaire en Turquie, des stages en Italie et sur Montpellier.



Riche de ces expériences, je continue de développer mes savoir-faire et tente chaque jour d’exercer au mieux ma profession : répondre aux attentes des usagers en même temps qu’aux exigences environnementales, concevoir des lieux de vie subtils qui assurent confort, équilibre et santé, apporter soin aux détails, aux matériaux et aux couleurs.



Mes compétences :

Conception

AutoCAD

CAO

3D

Entrepreneuriat

Urbanisme

Architecture

Ecologie

Sketch up