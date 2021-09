Pauline WATRIN

J'ai occupé divers postes et effectué des missions très variées au cours de ma vie professionnelle. Cette diversité m'a notamment permis de faire preuve d'une bonne capacité d'adaptation, ainsi qu'une grande polyvalence. Ainsi, je me sens à ma place en occupant des postes demandant une grande flexibilité, et intégrant une dimension davantage axée sur la démarche projet que sur la spécialisation dans un domaine précis.

De plus, j'ai développé certaines compétences au cours de ma dernière expérience professionnelle en tant que chargée de projet telles que : l'animation d'ateliers collectifs, de conférences, sur le thème de l'entrepreneuriat, la maîtrise de techniques d'entretiens individuels, ou encore la gestion d'un réseau de partenaires. J'ai également renforcé mon appréciation de l'écosystème entrepreneurial et réactualisé mes connaissances en finance, marketing, et business plan. Enfin, j'ai appris à accompagner au mieux les étudiants pour leur donner les clés nécessaires à l'élaboration d'un projet de création d'entreprise ou d'association.