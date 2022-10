Pauline WISSOCQ

[ Communiquer pour (se) comprendre ] ! Voila tout le sens de la Communication Interne



Les collaborateurs sont les premiers ambassadeurs de l'entreprise et de la marque.

Informer, échanger, créer une culture d’entreprise commune, favoriser l’atteinte des objectifs fixés, motiver, fédérer, créer un langage commun, valoriser les hommes et les femmes qui s'impliquent quotidiennement pour le développement de l'entreprise... autant d’enjeux de communication interne à relever pour une communication globale réussie et pertinente. C'est aussi autant d'enjeux qui me passionnent.



Quel bonheur de rencontrer une collaboratrice, investie pour l'entreprise depuis plus de 25 ans, pour l'interviewer sur son expérience dans l'entreprise, lui permettre de valoriser son parcours, ses rencontres, et de la voir sourire parce qu'enfin elle voit qu'on s'intéresse à ELLE !



Quelle surprise d'être remerciée par un salarié ravi de voir le personnel du siège se déplacer sur son magasin pour le valoriser !



Quel bonheur de photographier des salariés épanouis dans leur travail, souriant et enthousiastes !



La communication interne est un métier Humain, un poste devenu incontournable pour les entreprises.



Qui peut se passer de la motivation et de l'enthousiasme des vendeurs ? La base de la motivation, n'est elle pas faite (entre autres) de reconnaissance, de valorisation, de compréhension des objectifs, d'explication claire des missions... ?



Mes compétences :

Gestion et animation des réseaux sociaux

Enquêtes de satisfaction, analyse et plan d'action

Briefs agences et suivi de fabrication

Elaboration de stratégies de communication

Mise en page de supports de communication

Mise en oeuvre de stratégies de communication

Rédaction et édition

Organisation d'évènements

Création de supports de communication

Communication