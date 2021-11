Pedro MILLER

Madame, Monsieur, bonjour,



Je m'appelle Pedro Oliveira Martins e je suis un Ingénieur Études indépendant.

Je me permets de vous contacter à propos du poste "Dessinateur Projeteur Solidworks 3D H/F" qui a retenu toute mon attention.



Je travaille tant chez mes clients en m'intégrant dans leurs équipes, que dans mes propres locaux. Une secrétaire (elle aussi freelance) et un cabinet comptable optimisent mon fonctionnement.

Depuis plus de 5 années au service de l'Industrie, je travaille essentiellement dans les secteurs du nucléaire et de l'aéronaval. Aidés par 2 autres confrères, je démarre un petit Bureau d'Études sous le nom Santo Amaro.