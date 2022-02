Peggy ALLARD

J'accompagne les femmes et les hommes dans leur quête de lucidité au service de leurs objectifs professionnels et de leur prise de décision. Je suis naturellement captivée par le développement et la sociabilité de l'être humain de son jeune âge à sa maturité.

Amoureuse des mots, j'aime proposer aux personnes et aux groupes l'appui des métaphores et des modèles. Mon parcours singulier est porteur de fraîcheur et de nouveauté, de structure et de pas de côté.