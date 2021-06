Peggy BARILLET

Après 13 ans d'expérience dans le domaine du service client, j'ai acquis des comportements et des compétences en adéquation pour ce type de postes.



Dotée d'un très bon relationnel et du sens de l'écoute, je sais conseiller avec bienveillance et fidéliser la clientèle.



Ayant travaillée dans le domaine du transport et dans des magasins à forte affluence, j'ai su démontrer ma réactivité et ma gestion du stress face à des imprévus ou litiges.



Grâce à mon expérience réussie de responsable de magasin, j'ai fait preuve d'organisation et de rigueur pour gérer les multi-tâches dans le temps imparti.



De plus mon expérience d'assistante commerciale dans une petite structure m'a permis de développer davantage mon autonomie et ma capacité à être force de proposition pour améliorer le développement de l'agence.



Mes expériences et formations m'ont permis d'acquérir des techniques de vente et



Mes compétences :

Pack office /SAP

Management

Organisation

Gestion

Recrutement

Techniques de vente

Réactivité

Travail en équipe

Service client

Droit du travail

Accueil des clients

Animation d'équipe

Autonomie professionnelle

Accueil téléphonique

Prospection

Conditionnement

Conseil commercial

Autonomie

Gestion des stocks et approvisionnement

Planification