Peggy LECUYER

J'ai suivi un 1er cursus universitaire à Langues'o ( Paris 9 ) , de 1995 à 2000, section Chine ( langue et civilisation ) . Puis j'ai enseigné ,en collège et lycée . Par la suite , j'ai enseigné le mandarin à " Cours et Méthode " . ( Ce , de 2011 à 2017 ) . De 2017 à 2021 , j'ai travaillé dans des écoles élementaires et collèges ,en tant qu'agent polyvalent de collectivité . Depuis Sept. 2021 , je suis étudiante en Licence d'"Etudes chinoises " ,à Rennes2 .

J'envisage , une fois que j'aurais obtenu la Licence , de passer le concours du MEAE ( Ministère des Affaires Etrangères ) , concours "Carde d'Orient " . J'envisage alors de travailler dans l'administration au sein du Ministère Européen des Affaires Etrangères .