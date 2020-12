Peggy SCLÉAR (HAHUSSEAU)

Je recherche un poste me permettant d'allier mon amour de la technique, le travail en équipe ainsi que de perspectives d'évolutions.

Je m'adapte très bien à de nouveaux environnement et suis appréciée de mes collègues. Je m'investie toujours dans mon travail et suis curieuse de découvrir d'autres techniques.

J'ai toujours était polyvalente dans mon métier. Mes diverses expériences dans le médical et l'industrie chimique m'ont permis de renforcer mes capacités d'adaptations et mes connaissances dans divers secteurs ( analyses chimiques matières premières et produits finis liquide et poudre, gestion d'une paillasse, adaptation à de nouveaux automates,...)



Mes compétences :

Organisation d'une paillasse

Gestion des stocks

Réalisation des analyses sur différents automates

Gestion de maintenance