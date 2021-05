Peggy SIMONS

Formatrice en communication, relation client et management.

Experte dans les métiers de service avec un sens aigu de l’action et de l’adaptation.



Diplômée d’une école hôtelière avec plus de 20 ans d’expérience terrain à des postes d’encadrement dans des environnements variés, multiculturels et internationaux, je suis rompue à la relation client mais aussi à la vente et au management d’équipe.

Passionnée par le service, la relation et le partage mais aussi la justice et l’ordre ; je suis Réserviste de la Gendarmerie Nationale, ce qui me permet de confronter mon savoir faire dans le domaine de la communication à des situations de conflit et de tension.

Formatrice junior, je souhaite aujourd’hui partager mon expérience.