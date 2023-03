Peggy TONAY

Je suis une ambassadrice de l'élégance relationnelle intervenante ponctuelle sur différentes formations comme :

- S'approprier les règles d'étiquette et protocole dans l'hôtellerie de Luxe

- Incarner les codes de l'excellence relationnelle

- L'estime de soi



J'aspire à éveiller vos collaborateurs, à optimiser leur image afin d'être en adéquation avec vos valeurs et votre image de marque.



En effet, je souhaite mettre mes acquis techniques, mon pragmatisme au service du développement de votre entreprise.



Femme de terrain j'ai cette capacité à fédérer et à mobiliser les énergies autour dune action collective. Mon implication et mon expérience feront de notre collaboration un succès.



Mon ambition : L'image que vous renvoyez est un formidable outil de communication. Mais, faut-il encore bien le maîtriser. Révéler votre image de marque grâce aux différents ateliers que je vous propose.



Ma mission : Montrer à vos collaborateurs des techniques pour se mettre en valeur, en travaillant sur les couleurs, la coiffure, le maquillage, la tenue vestimentaire, la morphologie et le langage corporel non verbal et le verbal.



Mes valeurs : Transmettre le sens du service, le professionnalisme, la passion, la rigueur !

Vous souhaitez ouvrir votre magasin ? Je vous propose un suivie sur mesure de l'idée du projet, au choix du local, des fournisseurs, à la mise en place et l'agencement des produits... Etape par étapes en vous formant à la vente, la fidélisation de votre clientèle et à l'évolution de votre chiffre d'affaires.



Mes compétences :

Vente

Gestion des stocks

Management

Comptabilité

Merchandising

Coaching professionnel

Process Com

Programmation neuro-linguistique

Analyse Systémique