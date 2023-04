Pénélope PERSELLO

APSIS EMERGENCE, Association à Thionville

CDI Responsable des Ressources Humaines et de la veille juridique

Déc. 2019 à aujourdhui



Contrôle de la conformité d'application des obligations légales et réglementaires interne et mise en place dactions appropriées.

Veille Juridique : législations sociales et droit des contrats. Rôle de conseil auprès des responsables sur de nombreux sujets.

Suivi des contentieux de l'association : préparation en lien avec les avocats des dossiers jugés au conseil de prud'homme, contentieux avec les prestataires.

Constitution et gestion des dossiers du personnel, gestion complète des embauches et des départs en lien avec le service paie.

Gestion du compte épargne temps.

Concevoir et piloter les opérations liées à la gestion des emplois et des compétences. Réflexion sur les postes de travail et les compétences (Préparation du plan de formation - Gestion des fonds de la formation professionnelle - Recherche de financement en fonction des besoins de formation - Procéder à la rétrocession des fonds de formation)

Suivi de l'évolution des carrières, des compétences et de l'ancienneté ayant une incidence sur le salaire.

Négociation et optimisation des contrats de Mutuelle et de Prévoyance.

Prépare pour la direction les réunions du CSE, avec les délégués syndicaux et la Négociation Annuelle Obligatoire. Travaux préparatoires, bilans sociaux et compte rendu.