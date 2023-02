Peng PENGLIU (LIU)

Je travaille comme traducteur depuis 2007 et permettez-moi, tout d'abord, de me présenter.



J'étais traducteur interne à plein temps pendant 5 ans dans une agence de traduction et de consultation. La quantité totale de mots traduits pendant cette période a atteint plus de cinq millions, ce qui m'a permis de devenir un traducteur expérimenté et de travailler de manière très efficace.



Jai réussi lexamen de China Accreditation Test for Translators and Interpreters et je suis devenu un traducteur certifié en 2009. Pendant la même année, je suis aussi devenu un membre de lAssociation de traducteurs de Chine.



Après 5 ans de travail à plein temps, je suis venu en France pour poursuivre mes études de traduction. En 2014 -2016, jai poursuivi une formation de Master LEA - traduction trilingue : chinois, anglais et français à lUniversité de Montpellier III Paul Valéry.



Pour l'instant, je m'installe à Paris en tant que traducteur libéral et je fais de la traduction/du sous-titrage pour beaucoup d'entreprises renommées, telles que Apple, Vogue, Hermès, Netflix, etc.



Mon profil chez Proz.com : https://www.proz.com/translator/1087292