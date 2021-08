Perdre Du Poids MAIGRIR

Le spécialiste de la nutrition et de l'obésité, Mahmoud Al-Afifi, déclare :

"Perdre du poids est l'un des principaux objectifs pour beaucoup de gens.



Il y a une prise de conscience des dangers de l'obésité, que ce soit chez les hommes ou les femmes, et tout le monde essaie d'avoir une meilleure forme et une meilleure cohérence, et il n'y a pas de place pour les fausses publicités qui disent des phrases tape-à-l'œil telles que (laitue. Sans sensation) et (perdre du poids sans régime), car tous les médicaments pour régimes amaigrissants sont des aides pour atteindre ce résultat et ne sont pas le principal moteur du succès du poids. perte, et la plupart des médicaments de régime sont chers et jusqu'à ce que nous obtenions les résultats souhaités, nous devons suivre les instructions suivantes :



1- Prise de médicaments amincissants et coupe-faim sous le contrôle d'un médecin spécialisé, et non sur avis d'un pharmacien ou en raison d'annonces commerciales.



2- Il existe des médicaments qu'il faut prendre avant les repas et d'autres après les repas.Ces instructions doivent être bien respectées, afin de ne pas confondre l'estomac.



3- Boire de grandes quantités d'eau lors de l'utilisation de médicaments amincissants pour éviter la constipation, ce qui réduit le taux de combustion des graisses dans le corps.



4- N'arrêtez pas de prendre le médicament ou ne le remplacez pas par un autre type, sauf après avoir consulté un médecin, car il existe des types qui ont des résultats contre-productifs lorsque vous arrêtez soudainement de les prendre.