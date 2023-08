Perrine BOCQUET

« L'ambition ne vieillit pas » - Louis XVIII



Ambitieuse, je n'ai jamais voulu rentrer dans « les cases » que la société nous impose. À 25 ans, et pour la première fois, je quittais tout pour me retrouver à 16 500 km de chez moi. Pays étranger, langue étrangère... je devais tout reprendre à zéro : trouver un travail, me faire à cette langue que je ne maîtrisais pas encore, un pays et une culture à apprivoiser.

Un an à fouler le sol australien suivit de 18 mois en Amérique du Nord.



Plus sûre de moi après ces trois ans à voyager, je me lance, je passe le concours d'éducateur de jeunes enfants. Concours que je me refusais de passer car « trop dure » selon certains. Et, pourtant... je suis admise en formation, et ce, pour 3 ans à 30 ans !

Trois années intenses, enrichissantes, des hauts et des bas, des rencontres, des certitudes.



Et, puis, après ces quelques années dans le domaine de la petite enfance, l'envie et surtout le besoin de changement se font sentir.



Aujourd'hui, et depuis juillet 2023, je suis en reconversion professionnelle en tant que gestionnaire de paie, au sein du centre de formation IFOCOP de Villeneuve-dAscq.

Un vrai virage à 360° mais un virage nécessaire... Un nouveau challenge !



Pourquoi gestionnaire de paie ?



J'ai toujours eu un attrait pour les chiffres

Le côté relationnel que je ne voulais pas perdre et que je trouve indispensable.

Loutil informatique, que je maîtrise déjà. Grâce à mes précédentes expériences professionnelles, mais aussi expériences personnelles,

La polyvalence de travail, ce besoin de « toucher » à tout

Une envie d'autre chose





Qualités :



Passionnée, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié

Un grand sens de l'organisation compétence n°1 pour l'organisation de mes voyages

Patiente et résistance au stress n'oublions pas que je sors de plusieurs années de travail auprès de petits êtres-humains



Je suis disponible dès le 03 novembre 2023 et si mon profil vous intéresse, je serais ravi de discuter avec vous.



Contactez-moi : bocquetperrine@gmail.com