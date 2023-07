Perrine PASQUINI

Bonjour,



Psychologue clinicienne, je reçois à mon cabinet situé à Laneuveville devant Nancy, Enfants, Adolescents et Adultes.



Je propose des consultations individuelles et familiales, et accompagne dans le cadre de soutien psychologique, soutien à la parentalité, psychothérapie et bilan psychologique.



Mon objectif actuel est de développer mon activité, et m'associer par la suite à des pôles santé de proximité, c'est à dire des espaces santé dotée d'une pluridisciplinarité (médecin,éducateur, assistante sociale, Psy) pour aider les personnes vivant dans la précarité.



En d'autres termes, démocratiser la psychologie pour un accès pour tous !



Pour en savoir plus :



Mes compétences :

Bilans et suivis psychologiques

Evaluation et diagnostic

Entretien clinique

Accompagnement individuel