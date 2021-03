Perrine ZIMMERMANN

QUATRE G DÉVELOPPEMENT Nantes est un cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement des métiers commerciaux.



METIERS : Commercial, Technico-commercial, Chargé d'affaires, Responsable agence, Ingénieur commercial

SECTEURS : BTP, Promoteurs, Vérandistes, Maîtres d'oeuvres, Industries, Export

PRESTATIONS : Recrutement, Chasse de commerciaux, formation, coaching, audit

ENGAGEMENTS : Rapidité,Transparence, Budget clair et maîtrisé, Garantie (3 à 6 mois)



Nous avons choisis, de travailler sur des espaces de co-working privilégiant ainsi la mobilité et la réactivité dans les relations humaines.

Ainsi, nous faisons des recrutements sur l'Ouest de la France (Normandie, Bretagne et Pays de la Loire).

Nos clients recruteurs sont basés sur Alençon, Laval, Caen, Rennes, Saint-Malo, Nantes, Saint-Brévin,...

Nos clients candidats sont des professionnels commerciaux expérimentés avec de forts potentiels d'adaptation et l'envie de relever des objectifs.



Plus qu'un candidat ou un "bon" CV, notre mission est de vous mettre en relation avec" le maillon manquant" de votre entreprise.

Nous n'oublions jamais qu'un recrutement, est avant tout une rencontre ; La bonne entente, la confiance et des valeurs communes sont des facteurs de fidélité et de loyauté des futurs salariés.



N'hésitez pas à me contacter 02 40 35 10 45 ou recrutement@quatreg.com



