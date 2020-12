Phanuel HINGRE

Diplômé ingénieur HEI Energie et Systèmes électriques, je complète ma formation d'ingénieur par un an de master en management et administration des entreprises en cycle étudiant à l'EM Strasbourg.

J'ai à coeur la rénovation énergétique des bâtiments, l'efficacité énergétique et environnementale, dans le cadre de la transition énergétique et des efforts déployés pour améliorer la gestion de l'énergie.



Mes compétences :

Rédaction dossier d'offres

Analyser les besoins clients

VBA Excel

Pack Office (Word, Power Point, Excel, Publisher)

SolidWorks

GanttProject

Microsoft Project

Matlab

Labview

CodeBlocks

Permis B

Gestion de projet

Aménagement de combles