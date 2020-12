Philibert COIGNARD

Fort d’une expérience confirmée du Management dans le monde du Bâtiment et d'un background axé tout particulièrement sur la Maison Individuelle, ma carrière m'a conduit aux responsabilités du Groupe PELTIER Construction.

Pour réaliser nos maisons, Ouest Eco Construction (bois), Sélune Construction, LR Constructions et Maisons ARCHAMBAULT (divers types de matériaux), je suis entouré de collaborateurs et partenaires riches d'expériences.

Notre professionnalisme nous confère une forte légitimité auprès de nos clients. Les fondamentaux de notre entreprise sont bâtis sur l’éthique et la déontologie de nos métiers.Comme dans toute organisation, ce sont les valeurs et les compétences des « hommes » qui permettent de croître harmonieusement.

Nous nous employons à bâtir avec la plus grande dextérité. Nous n’avons de cesse, de nous consacrer énergiquement, à faire découvrir une nouvelle dimension de la construction.

A tous ceux, pour qui la maison individuelle contribue à donner un approfondissement du sens à leur vie, nous répondons toujours présent.

Le Logement occupe les esprits depuis la nuit des temps.

Dans un monde en mutation perpétuelle, nous sommes tous amenés, et pour maintes raisons, à devoir en changer.

Pour un projet situé en Normandie, en Bretagne, dans les Pays-de-Loire ou dans le Centre, en tant que Constructeur Immobilier, nous accompagnons le Maître d’Ouvrage dans l’acte de bâtir.

C'est notre raison d'être !



Mes compétences :

Management

Bâtiment

Construction

Gestion

Business development

Ingénierie