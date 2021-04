Philip POSCHUNG

Nouvelle école de danse à la Chaux-de-Fonds



Du modern jazz au contemporain, en passant par la technique, dès lâge de 8 ans vous pouvez venir explorer les différentes facettes de vos mouvements.



Venez essayer, vous avez droit à un cours gratuit pour chaque discipline.



De plus, chez Sept et Huit vous trouverez un environnement stimulant, favorable et motivant dans lequel vous pourrez libérer vos émotions.



Site web : www.sept-et-huit.ch