Philippa HAMMOND

Traduction spécialisée et correction de documents en anglais pour les secteurs de l'alimentaire et du développement international.



Quelle que soit la langue, vos mots comptent.



Offrez à vos contenus la qualité qu'ils méritent.



Il est parfois difficile de trouver un prestataire suffisamment souple pour répondre à vos demandes de traduction et de révision, dans les délais souhaités, surtout quand on ne dispose pas en interne du temps ou des compétences nécessaires pour le faire bien.



Votre entreprise ou organisation mérite bien plus qu'un prestataire « fourre-tout », et il est beaucoup plus logique pour vous de faire appel à un partenaire indépendant comme moi, qui vous facilite la tâche. Je prends le temps nécessaire pour bien connaître votre organisation et vos valeurs, et ainsi offrir à vos contenus la qualité quils méritent.



Exit l'anglais traduit mot à mot, digne dune machine et désagréable à lire. En coulisses, j'effectue toutes les recherches nécessaires sur les termes et les concepts à utiliser, pour veiller à transmettre le sens de votre message.



Pour communiquer en anglais dans votre secteur en évolution constante, vous avez besoin d'une partenaire fiable.



Je vous propose les prestations suivantes :



Traduction vers l'anglais depuis le français, l'espagnol et le portugais



Révision de documents rédigés en anglais par des rédacteurs non anglophones



Correction en anglais avant publication



Je vous facilite la tâche