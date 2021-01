Philippe Apeloig est un graphiste français né à Paris en 1962. Il étudie à l'École Supérieure des Arts Appliqués Duperré et à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. En 1983 et 1985, il effectue deux stages à Amsterdam dans le studio Total Design où il sintéresse particulièrement à la typographie. En 1985, il est engagé comme graphiste par le Musée dOrsay à Paris.



Après Los Angeles, Philippe Apeloig rentre à Paris et crée son propre studio. En 1993, il est le directeur artistique du magazine Le Jardin des Modes. De 1992 à 1998, il enseigne la typographie à l'ENSAD. En 1999, Philippe Apeloig est recruté par la Cooper Union School of Art de New York en tant que professeur de graphic design. Il occupe la position de full time faculty et devient conservateur du Herb Lubalin Study Center of Design and Typography. Il reste au Etats-Unis jusquen 2003.



Philippe Apeloig a créé, entre autres, le logotype des musées de France en 2005, de l'IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia) à Venise en 2004, du Théâtre du Châtelet à Paris en 2006. Il réalise les affiches de la Fête du Livre d'Aix-en-Provence. Son travail a fait l'objet d'une retrospective au Musée des Arts Décoratifs à Paris en 2013.

Il réalise l'identité du Louvre Abou Dabi et du Musée Yves Saint Laurent Marrakech en 2017.



En mai 2021, le Panthéon accueille son installation "Voir et écouter les murs", la projection de plus de 1000 plaques commémoratives de la période 1939-1945 à Paris.



Philippe Apeloig est membre de l'AGI (Alliance Graphique Internationale)