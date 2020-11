Philippe BERNARD

Une expertise multiple dans l'immobilier résidentiel,



-en qualité de Directeur de Copropriété gérant des ensembles immobiliers de 10 à 500 logements,



-en qualité de Directeur de Centre de Profit encadrant des structures de 10 à 70 personnes,



-en qualité de Directeur Régional au sein de COMPASS GROUP France



-à ce titre Directeur Général de deux filiales SOPREGI et SOPREGIM,



-affilié à l'Essec Alumini Master Management Immobilier



-accrédité R.I.C.S ayant adhéré à ses valeurs d'intégrité,de transparence et de professionnalisme,



-accrédité en qualité d'expert en copropriété auprès de la cour d'appel de Versailles.



-création d'une activité d'expert immobilier en résidentiel et de conseil en copropriété https://www.mesuredexpertimmobilier.fr/



Mes compétences :

Immobilier

Administration de biens

Management

Commercial