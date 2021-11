Philippe BLONDEL

Directeur de Centre de Profit et Responsable de la Stratégie

RSE Norauto Portugal

CA 2 300 000 euros; 22 Collaborateurs

Garantir le développement économique et la croissance clients du centre de profit

Former les collaborateurs sur la transformation culturelle et digitale du commerce actuel

Favoriser l'accompagnement des collaborateurs évolutifs

Expliquer et mettre en pratique la statégie du développement durable Norauto Portugal



Directeur-Coach Region Nord - Responsable RSE Norauto Portugal

CA 17 800 000 euros ;; 13 Centres 150 collaborateurs

2014 2019 Membre du COE : acteur dans la définition de la stratégie commerciale, humaine, environnementale Norauto Portugal



Ambassadeur au quotidien auprés des équipes pour accompagner la stratégie de l'Entreprise

Détecter et favoriser l'émergence de nouveaux talents

Garantir la croissance pérenne des 13 centres de profit du secteur Nord

Sensibiliser et impliquer les équipes sur le Développement Durable







23 années Directeur de Centre de profit France Norauto, France

CA moyen 3 000 000 euros; 18 collaborateurs en moyenne par magasin

Garantir la croissance et la rentabilité des multiples centres de profits qui m'ont été confiés

Favoriser l'émergence de collaborateurs évolutifs et accompagner leur évolution



Responsable de plusieurs missions transversales

oct. 1989 - janv. 2014

Missions Transversales Norauto, France et Portugal

2010 Membre du Comité des experts atelier en France : accompagner et garantir la qualité physique des ateliers et transmettre les bonnes méthodes de travail

2012 2014 Membre du Groupe recherche et Développement Atelier en France : création de nouveaux services atelier .Etre centre référent sur le nouvelles perestations ( Réparation Climatisation,Eco Entretien)

20102014 Membre de la Fondation Norauto France : Financer projets liés á la Mobilite

Environnement et la Sécurité Routère

2015 Création de Norauto Solidará Portugal : axes de travail ( créer un réseau ambassadeurs RSE , favoriser et accomapgner des projets locaux)

20162019 Membre du Comité Développement Durable Norauto International