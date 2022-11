Une bonne partie de mon temps libre est consacrée au développement de sites Web sur le thème de l'aviation.

Solides connaissances en HTML, PHP, MySQL et C#.



Mes compétences :

Php/mysql

Programmation c

Linux/UNIX

JavaScript/Ajax

Windows

Web 2.0

Backup Exec

Exchange 2003

Google earth

Google Maps

CAEA

C#

Hyper-V

Active Directory

Raspberry PI

Linux

HTML

CSS

PHP

MySQL

AngularJS

Clipper

Delphi

StormShield