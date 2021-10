Philippe BONNE

Créée en 1993 MIDRANGE Group est une Entreprise de Services Numériques qui délivre ses services orientés métiers à travers trois filiales :



- MIDRANGE Consulting, cabinet de conseil en transformation numérique.

- MIDRANGE Solutions et Services, infogérance, cloud computing et ingénierie numérique.

- MIDRANGE Computers, intégrateur et mainteneur d’infrastructures sécurisées.



L’expertise des nouvelles technologies de nos collaborateurs, ainsi que leurs connaissances des processus métiers, nous permettent d’assurer à nos clients PME et ETI, une qualité de service optimale et continue. Nous accompagnons les entreprises de tous secteurs dans la maîtrise, la rationalisation de leur système d’information et leur transition numérique.