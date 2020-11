Philippe BONNET

Profil commercial complet construit en France et en Espagne surtoût dans le secteur de l'agroalimentaire et du Sport/ Mode.

Ma valeur ajoutée est dans ma capacité à développer des unités de négoces et/ ou à faire croitre ces business, d'ailleurs dans toutes les étapes de mon cursus professionel et ce quels que soient la taille de l'entreprise, j'ai toujours obtenu des croissances en C.A et rentabilité.

J'ai une personalité ouverte et facile d'accès, ce qui facilite mon adaptation dans l'entreprise et envers les clients.



Mes compétences :

Management d'équipes

Négociation avec les comptes clefs

Trade marketing

Gestión de budgets

(Re) organisation de structure commerciale

Marketing

Category management

Stratégie commerciale

Key Accounts

Budgets & Budgeting

Lotus Notes/Domino

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word