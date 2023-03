Philippe BREUGNOT

Electromécanicien / électrotechnicien, avec plus de 30 annés d'expérience.

Dans divers domaines tels que :

- les automatismes (tous types de motorisation (portes, portails, volets, rideaux...),

- les systèmes de sécutité (contrôle d'accès, alarmes, vidéo, télésurveillance & interventions...),

Dirigeant depuis 1992, soit 31 années d'expérience relationnel clients :

- premiers contacts,

- RDV écoute du client,

- étude / chiffrage,

- rédaction étude / devis / offre,

- remise, explications, discussion, concrétisation du marché.

- exécution / réalisation de À à Z.

Période de 92 à 97 avec 4 à 6 salariés.

- Recherche et choix de fournisseurs et produits robustes, tâche devenue nécessaire de nos jours avec la mort programmée des matériels.



Mes compétences :

Alarme intrusion et domotique

Automatismes

Caméra - Vidéosurveillance

Contrôle d'accès sans fil