Philippe CACHEUX

Téléphone portable : 0678786835

Mail personnel : pcacheux@gmail.com



Diplôme :

Masters Business of Administration,



Expérience professionnelle :

Coaching personnel, sportif (golf)

Sophrologue,



Cabinet Expertise-comptable et audit, Enseignement en micro-économie et comptabilité, gestion middle office de portefeuilles clients Entreprises en Banque, vente de matériel de golf.



Activités extra-professionnelles :

Animation sportive, administrateur dans deux associations, développement personnel,



Activités personnelles :

Golf (index 6) ; piano ; échecs ; atelier d'écriture ; chant ; dessin ; natation.



Centres d'intérêt :

Lectures : Economie, Psychologie, Philosophie, mythologie grecque, sophrologie ; cinéma



Mes compétences :

Golf

Comptabilité

Banque

Formation

Coaching sportif

Suivi clientèle

Sophrologie

Administration entreprise

Développement personnel

Administration d'un golf