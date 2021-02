Philippe CAMPION

Entré au service d'ATARI (Infogrames) en tant qu'analyste programmeur, à leur tout début il y a 20 ans, à une époque où le jeu vidéo était péjoratif, j'ai aujourd'hui la fierté de faire partie des quelques milliers de personnes dans le monde qui ont écrit la grammaire des technologies de l'information actuelles.



Ayant ensuite créé mes propres studios de développement, j'ai été un de leur sous-traitant pendant 11 ans.



Puis j'ai initié un important projet de développement autour d'une technologie alliant jeu vidéo & GIS (Geographic Information System) pour obtenir la Terre entière en 3D, à 1cm de résolution. Suite à quelques erreurs dans le choix de mes partenaires, j'ai été dépossédé de cette technologie.



Aujourd'hui j’œuvre dans l'Internet sur les mêmes motivations qu'hier : inventer et développer les technologies de demain. C'est pourquoi j'ai récemment acquis de nouvelles compétences dans le développement sur toutes plateformes Androïd.



Mes compétences :

Flash

Javascript

Consulting

Développement

C

Middleware

C++

PHP

GIS

Internet

Android

JAVA