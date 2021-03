Philippe CARILLO

Auteur d'un guide technique "Conception d'un projet routier" aux éditions Eyrolles. Ce manuel contient à l'appui de photos, de schémas et de plans, les bases de la conception d'une route hors agglomération. Il apporte un socle de connaissances ainsi qu'une méthodologie, et structure la réflexion autour de la prise en compte de la sécurité, de l'entretien et de l'environnement. C'est aussi un outil de travail où les questions essentielles à se poser en phase conception sont répertoriées dans des grilles d'analyse. Il s'adresse notamment aux professionnels, aux candidats aux concours et aux étudiants.



Co-auteur d'un manuel de travaux publics"La route et ses chaussées" aux éditions Eyrolles 2018 (deuxième édition 2020). Cet ouvrage s'adresse principalement aux professionnels et étudiants, il aborde transversalement la thématique des chaussées (historique, terminologie, terrassements, matériaux et rôle d'une chaussée, qualité de la couche de roulement, dimensionnement, pathologies et quelques techniques d'entretien).



Auteur d'un article sur l'adhérence des chaussées, des produits de marquage et des revêtements des espaces publics - Revue Experts d'octobre 2020.



Membre du comité opérationnel "Gestion de Patrimoine d'Infrastructures" de l'institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité (IDRRIM).



Membre du comité technique piloté par le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) pour la révision du guide "Aménagement des routes principales" - SETRA 1994.



Expert de Justice



Formateur au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)